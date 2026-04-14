ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump 'geschokt' door opstelling Meloni in oorlog Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 16:07
anp140426140 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt "geschokt" te zijn door de Italiaanse premier Giorgia Meloni, omdat ze zou weigeren de Amerikanen te helpen bij de oorlog in Iran. De twee hadden de afgelopen jaren een goede relatie, maar nu uit Trump zijn teleurstelling.
"Ik dacht dat ze moed had, maar ik had het mis", zei Trump tegen de krant Corriere della Sera. "Ze is niet meer dezelfde persoon en Italië is niet meer hetzelfde land."
Meloni is net als Trump een rechts-populistische leider, maar maandag uitte de Italiaanse premier zeldzame kritiek op haar ideologische bondgenoot. Ze noemde Trumps verbale aanvallen tegen de paus "onacceptabel". Trump reageerde dat ze zelf onacceptabel is.
De Amerikaanse president heeft sinds het begin van de oorlog tegen Iran herhaaldelijk zijn onvrede uitgesproken over de opstelling van Europese bondgenoten. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje doen in zijn ogen net als Italië te weinig om te helpen.
loading

IMG_3602

209475731_m

IMG_3604

images

anp140426047 1

photosplitter-1776107090479

Loading