Duitse regering sceptisch over voorstel Poetin voor EU-gesprekken

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering is sceptisch over de suggestie van de Russische president Vladimir Poetin dat de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder gesprekken met de Europese Unie zou kunnen bemiddelen. Regeringsbronnen noemen het "niet geloofwaardig".

De Russische president zou "een reeks symbolische aanbiedingen" hebben gedaan. De EU wil direct onderhandelen met Rusland om een vredesakkoord in Oekraïne te bereiken. Schröder kreeg in Duitsland zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met Rusland en Poetin.

Rusland heeft zijn standpunt volgens de functionarissen niet gewijzigd wat betreft de oorlog met Oekraïne en daarom zou de optie van onderhandelingen "niet geloofwaardig" zijn.

Een stap in de goede richting zou volgens hen het verlengen van het staakt-het-vuren zijn dat tot en met maandag 11 mei geldt. Dat bestand is onder bemiddeling van de Amerikaanse president Donald Trump tot stand gekomen.