Kabinet besluit hoe de coronaregels versneld te versoepelen

De ministerraad neemt vrijdag een besluit over de versnelde afschaling van de coronamaatregelen. Bekend was al dat de derde stap in de versoepeling op 5 juni ingaat, vier dagen eerder dan de geplande datum van 9 juni. Het kabinet zal nu een beslissing nemen over de verdere uitwerking en voorwaarden. Het gaat om de derde fase in het openingsplan. Volgens die stap kan men weer vier bezoekers thuis ontvangen, gaan culturele instellingen zoals musea weer open en wordt er meer mogelijk voor binnensporten. Ook gaat de horeca weer open voor in ieder geval uiteten, de zogeheten "droge horeca". Waarschijnlijk mogen ook kroegen, de "natte horeca" weer open. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei dinsdag na het veiligheidsberaad dat hij een onderscheid tussen "natte" en "droge" horeca niet ziet zitten. Ingewijden meldden eerder dat de gelegenheden om 22.00 uur weer moeten sluiten. Nu zijn terrassen open tot uiterlijk 20.00 uur. Ook het verkoopverbod op alcohol, waaronder in supermarkten, geldt nu vanaf dat tijdstip. Wat er precies weer mag vanaf 5 juni besluit het kabinet vrijdag. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag dat er enkele "uitwerkingskwesties" zijn waar het kabinet over moet beslissen. Onder meer de handhaafbaarheid in de praktijk zou een punt van aandacht zijn. Aanleiding voor versnelling zijn de dalende cijfers, onder andere door vaccinaties. Woensdag zei De Jonge dat "alle seinen op groen staan" voor eerdere versoepelingen. Volgens hem heeft het kabinet besloten om eerder te versnellen omdat het allerlei sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, helpt. "Het is voor heel veel mensen een goed idee." Demissionair premier Mark Rutte en De Jonge zullen de besluiten vrijdagavond om 19.00 uur weer toelichten op een persconferentie. Normaal gesproken zijn deze persconferenties op dinsdag. Maar de Tweede Kamer heeft vanwege de coronawet een week de tijd om zich over de voorgestelde versoepelingen te buigen. Als de versoepeling per 5 juni zou moeten ingaan, is deze vrijdag de laatste dag om erover te besluiten.