Luieren op het strand of actief de natuur in: wat voor soort vakantie levert je het meeste op?

Voor velen is vakantie een manier om de batterij weer op te laden, even tot rust te komen en bijzondere dingen te ervaren. Maar met wat voor soort vakantie gaat dat het best?

Ap Dijksterhuis, psycholoog en vakantie-expert, vertelt in Vrij Nederland: "Voor vakanties geldt hetzelfde als voor medicijnen: het hangt af van de kwaal. Mensen die zwaar fysiek werk doen, zijn het meest gebaat bij een vakantie waarvan je kunt uitrusten. Zo werden de Spaanse costa’s in de jaren zeventig populair.

Maar tegenwoordig doen veel mensen vooral mentaal werk, en als je stressklachten hebt of tegen een burn-out aan zit, kun je beter actieve dingen doen in plaats van met de billen op het strand."

Positieve effecten

Dijksterhuis benadrukt het nut van vakantie. "Over het algemeen geldt: door een vakantie kun je je batterij opladen. Het helpt om dingen te ondernemen. En hoe langer, hoe sterker de werking – al kun je je jaarlijkse dertig vakantiedagen beter opknippen dan in één keer opnemen. Hoewel het voordeel van een echt lange reis weer is dat het waarschijnlijk iets bijzonders is, wat je je jaren later nóg herinnert."

Belangrijk is daarbij om niet alleen te gaan. "De positieve effecten van een vakantie worden versterkt als je ergens heengaat met mensen die je dierbaar zijn. Om samen voorpret te hebben en herinneringen te versterken door er na afloop regelmatig over te praten.

En om je hoofd leeg te maken, helpt een culturele afstand: een vakantie naar Delhi zal er meer inhakken dan een verblijf in Duitsland. Meer verwondering, meer afleiding van thuis. Geen stiekeme werkmailtjes."

Ook kan het helpen om echt een andere cultuur op te zoeken. "Want hoe meer nieuwe informatie je verwerkt, hoe langer de tijd lijkt de duren. Dus hoe gekker een plek vanuit jouw perspectief, hoe langer het lijkt dat je weg bent."