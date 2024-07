Bangladesh blokkeert mobiel internet na aanhoudende betogingen

DHAKA (ANP/RTR) - Bangladesh blokkeert tijdelijk de toegang tot mobiel internet vanwege de protesten in het land, waarbij zes doden zijn gevallen. Studenten demonstreren al weken voor eerlijkere kansen op de arbeidsmarkt. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog.

"Het mobiel internet is tijdelijk opgeschort vanwege diverse geruchten en de instabiele situatie die is ontstaan", aldus een minister. Jongeren demonstreren donderdag opnieuw en hebben opgeroepen tot een landelijke shutdown. "Alleen ziekenhuizen en hulpdiensten blijven operationeel, waarbij ambulances de enige toegestane vervoersmiddelen zijn", aldus een coördinator van de betogingen.