Seksdeurwaarder 5 jaar cel in: “Kopje-onder of seks, dat was de keuze”

Deurwaarder Hans K. is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het meermaals verkrachten van drie vrouwen en het aanranden van een andere. De 69-jarige inwoner van Limburgs Mechelen zetten kwetsbare vrouwen onder druk. "Kopje-onder of seks, dat was de keuze."

Tussen 2001 en 2016 vroeg de deurwaarder regelmatig of vrouwen seks met hem wilden. In ruil daarvoor zette hij ze dan niet hun huis uit. K. is zich van geen kwaad bewust: hij heeft nooit iemand tot seks gedwongen, getuigt hij in de rechtbank van Roermond.

De rechter oordeelt anders: "De rechtbank rekent K. bijzonder zwaar aan dat hij bij kwetsbare vrouwen schandelijk misbruik heeft gemaakt van zijn positie als deurwaarder. Hij heeft daardoor niet alleen zelf strafbaar gehandeld, maar ook het ambt als zodanig bezoedeld en het vertrouwen in het ambt geschaad."

"K. wist van hun persoonlijke en financiële ellende en voerde de druk op door te dreigen met het in beslag nemen van hun spullen en ontruimingen van hun huis. Deze zeer kwetsbare vrouwen, met de zorg voor kleine kinderen, zagen uit angst hiervoor geen andere uitweg dan tegemoet te komen aan de eisen van verdachte en seks met hem te hebben."

De zaak kwam aan het licht door Alberto Stegeman van SBS 6 die met een verborgen camera de wanstaltige praktijken van de deurwaarder bekendmaakte.