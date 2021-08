Oorlogsjournalist over Afghanistan: “In één dag is alles anders, geen jeans meer, geen T-shirts”

De taliban heersen weer in Afghanistan. En dat heeft direct gevolgen voor het dagelijks leven. “Mensen die vanochtend wakker werden in Kaboel moeten plotseling vaststellen dat de taliban letterlijk door de straten marcheren”, legt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers uit aan QMusic.

“Heel opvallend volgens bronnen ter plaatse is dat je blijkbaar echt ziet dat mensen van de ene dag op de andere volledig van kledingstijl zijn veranderd. Geen jeans meer, geen T-shirts meer, wel helemaal terug naar traditionele gewaden. En ook... je ziet geen vrouwen meer op straat. Je ziet ze gewoon niet meer.”

Dat heeft nog meer te maken met angst bij mensen dan met de regels van de taliban. “Ze leggen zichzelf vanuit een soort angstreflex plots die strenge regels op. Echt van de ene dag op de andere is men eigenlijk twintig jaar terug in de tijd gegaan”, stelt Ramaekers vast.

“Twintig jaar later staan we eigenlijk op exact dezelfde plek waar we destijds begonnen zijn”, besluit de oorlogsjournalist. “De vraag is wat er daar allemaal gaat kunnen ontstaan in dat nieuwe Afghanistan, dat nu volledig door de taliban wordt gedomineerd. Dat is dé grote en heel beangstigende vraag.”