Frankrijk begint zaak tegen Iran om gevangen Fransen

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk heeft een rechtszaak tegen Iran aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. Dat doet het land in de zaak van de gevangen Franse burgers Cécile Kohler en Jacques Paris. Het koppel zit sinds mei 2022 vast in Iran op beschuldiging van spionage.

Frankrijk beschuldigt Iran "van het schenden van zijn verplichting om consulaire bescherming te bieden" aan Kohler en Paris, zei minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot tegen France 2. Ze worden volgens hem "als gijzelaars vastgehouden" en "onder erbarmelijke omstandigheden die neerkomen op marteling".

Kohler en Paris zijn de laatste bekende Franse gedetineerden in Iran na enkele recente vrijlatingen. De Franse regering beschouwt hen als "staatsgijzelaars". Meerdere Europese landen zeggen dat Iran hun burgers gevangen heeft genomen om als ruilmiddel te dienen.