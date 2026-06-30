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30 jaar cel voor in New York verblijvende Chinees wegens fraude

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 4:07
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NEW YORK (ANP) - De in New York verblijvende Chinese ondernemer Guo Wengui, die schuldig is bevonden aan het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar, is door een rechtbank in New York veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Dat meldt onder andere The New York Times.
De miljardair van in de vijftig werd in maart 2023 door de FBI gearresteerd in zijn luxeappartement in Manhattan met uitzicht op Central Park. In juli 2024 achtte een jury hem schuldig aan diverse overtredingen van de effectenwetgeving, elektronische fraude en witwassen.
Guo, ook bekend als Ho Wan Kwok en Miles Guo, haalde sinds 2018 duizenden mensen over om te investeren in zijn bedrijven en projecten. Deze beloofden hoge rendementen of luxediensten, maar dienden vooral om zijn extravagante levensstijl te financieren.
Guo vergaarde zijn vermogen in de vastgoedsector en verhuisde in 2015 naar de Verenigde Staten. Hij was China ontvlucht omdat hij ook daar verdacht werd van financiële fraude.
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