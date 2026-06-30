Kun je het iemand kwalijk nemen dat hij pedofiele gevoelens heeft?





We praten meestal over pedofilie alsof het gaat om daden, maar in de praktijk begint het bij iets waar niemand voor kiest: een seksuele aantrekking tot kinderen. Wie zo’n aantrekking heeft, heeft daar niet om gevraagd en kan ze niet zomaar uitzetten. Je kunt je dus afvragen of het eerlijk is om iemand moreel te veroordelen voor iets wat hij niet zelf heeft gekozen.

Dat betekent níet dat de discussie daarmee ophoudt. Want vanaf het moment dat iemand weet dat hij pedofiele gevoelens heeft, begint een andere, veel zwaardere verantwoordelijkheid: nooit handelen naar die gevoelens, en alles doen om kinderen te beschermen. Dat kan betekenen: hulp zoeken, open zijn in een veilige therapeutische context, situaties vermijden waarin je alleen met kinderen bent, en strikt wegblijven van materiaal of online omgevingen die misbruik normaliseren.

Veel psychiaters en ethici maken daarom een scherp onderscheid tussen gevoel en gedrag. Het gevoel zelf is tragisch en problematisch, maar niet strafbaar; elke vorm van seksueel contact met minderjarigen is dat wél. Ook “voorbereidend” gedrag – zoals grooming of het verzamelen van kinderpornografisch materiaal – wordt in steeds meer landen apart bestraft. De morele verwijtbaarheid zit dus niet in het hebben van de gevoelens, maar in wat iemand doet of nalaat zodra hij weet dat hij een risico kan vormen.

Misschien is dat de eerlijkste manier om ernaar te kijken: niet wegkijken of romantiseren, maar erkennen dat sommige mensen een bijzonder zware morele plicht hebben. Niet omdat ze schuldig zijn aan hun gevoelens, maar omdat ze verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van schade.