Zeven op de tien kankerpatiënten leven vijf jaar na diagnose nog

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde overleving van mensen met kanker vijf jaar na de diagnose is gestegen naar 70 procent, tegen 51 procent dertig jaar geleden. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium III, het op een na minst gunstige stadium. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van cijfers uit de periode 2020-2024.

De cijfers hebben alleen betrekking op bepaalde soorten kanker die in te delen zijn in stadia, namelijk tumoren waarbij artsen de omvang en verspreiding kunnen vaststellen. Het stadium geeft aan hoe ver de ziekte zich heeft ontwikkeld. Wanneer alle andere kankersoorten worden meegerekend, komt de gemiddelde vijfjaarsoverleving uit op 71 procent.

Patiënten bij wie kanker in stadium I wordt vastgesteld, hebben veruit de beste vooruitzichten. In dit stadium is de ziekte nog beperkt en niet uitgezaaid. Inmiddels is 93 procent van deze patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven, tegenover 80 procent in de periode 1990-1994. Ook in stadium II nam de vijfjaarsoverleving toe, van 70 naar 80 procent. Wel ligt dat iets lager dan in de periode 2005-2009, toen de vijfjaarsoverleving 83 procent was.

Naarmate de ziekte verder is gevorderd, neemt de overleving af. Toch is juist in de latere stadia de grootste winst geboekt. Bij patiënten in stadium III verdubbelde de vijfjaarsoverleving bijna van 30 naar 57 procent. Volgens IKNL spelen nauwkeurigere operaties en aanvullende behandelingen zoals bestraling en medicatie daarbij een belangrijke rol. Voor mensen met uitgezaaide kanker in stadium IV nam die in dertig jaar tijd toe van 13 naar 25 procent.

Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90 procent de hoogste vijfjaarsoverleving. Aan de andere kant van het spectrum staan alvleesklierkanker en uitgezaaide kanker met een onbekende oorsprong, waarbij minder dan 10 procent van de patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven is.

Al tientallen jaren stijgt de overleving van mensen met kanker met gemiddeld 0,5 tot 1 procentpunt per jaar. Dat betekent dat elk jaar meer patiënten overleven.