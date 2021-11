Coronabeleid van het kabinet is ‘een epische flop’

Het kabinet heeft gefaald. Arjen Boin, hoogleraar Publieke Instituties en Governance in Leiden en Bas Van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam, laten van bijna 2 jaar coronabeleid weinig heel. ,,Ze falen op het punt waar ze telkens weer op falen'', zegt Van den Putte tegen het AD. ,,De communicatie schiet volledig tekort.'' Boin noemt het optreden van premier Rutte en minister De Jonge dit najaar zelfs 'een epische mislukking.' ,,Het is zo'n herhaling van zetten. Er is een schrijnend gebrek aan lerend vermogen.''

In september bood het OMT wel ruimte voor een aantal versoepelingen, maar niet voor zoveel tegelijk. Het loslaten van de 1,5 meter werd gesteund, net als een bredere inzet van de coronapas. Het OMT adviseerde echter tégen versoepeling van het thuiswerkadvies en tégen het openstellen van discotheken. Ook was het OMT geen voorstander van het meteen weer toestaan van 'meerdaagse binnenfestivals', zoals het Amsterdam Dance Event. Gisteren meldde de GGD in Amsterdam dat meer dan duizend bezoekers van dat evenement besmet zijn geraakt, ondanks het daar verplichte coronatoegangsbewijs.

Nooit zeggen Rutte en De Jonge: sorry, we zaten er naast

En dus moet het kabinet terugkomen van eerdere versoepelingen. Van den Putte: ,,Je ziet dat het kabinet de randjes op zoekt. Het was heel voorspelbaar dat we weer op dit punt zouden belanden.''

Boin: ,,Het is elke keer hetzelfde. En ze zeggen niet: sorry, wij hebben het fout gedaan. Terwijl iedereen die er verstand van heeft - het OMT, het Red Team - voorspelde dat het zo zou gaan. Maar het kabinet heeft geen zin meer om offers te vragen van het volk. Ze drijven mee op het maatschappelijk sentiment. Dat is beschamend. Dan ben je geen leider, dan ben je geen knip voor de neus waard."

Het verhaal van het kabinet klopt niet

Boin voorspelt dat de nieuwe maatregelen 'totaal geen zoden aan de dijk zetten'. ,,Over twee weken staan ze er weer, en dan heeft het nieuwe pakket nul effect gehad. De coronapas verplichten in de dierentuin of in het zwembad, hoeveel besmettingen ga je daarmee voorkomen?''

,,Het kabinet slaat routinematig de adviezen van wetenschappers in de wind, maar als het vervolgens mis gaat, krijgen ongevaccineerden de schuld. Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling, en ik ben bang dat het alleen maar verder gaat. Mensen dreigen systematisch uitgesloten te worden. Er is een groep mensen die geen vaccin kán nemen, zij worden hier ook slachtoffer van. En de kleine groep mensen die geen vertrouwen in de overheid heeft, drijft alleen maar verder weg.''

,,Virologen roepen al heel lang dat je je niet uit een pandemie kunt vaccineren. Maar de lijn die het kabinet uitdroeg, was toch dat als iedereen maar een shot zou halen, dat het dan gedaan zou zijn met corona. Een idioot hoog percentage van de Nederlanders, 86 procent, is ook gevaccineerd. En toch gaat het nu weer de verkeerde kant uit. Dan klopt het verhaal dat je verteld hebt gewoon niet."