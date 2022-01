Sander en de Kloof trending op Twitter: ‘Stel met 11 panden vertelt glunderend over pretbox 3’

Sander Schimmelpenninck besprak in zijn programma gisteren hoe de woningmarkt de kloof vergroot. Er kwamen een paar wonderlijke types aan het woord in 'Sander en de kloof' en die zorgden ervoor dat de show trending was op Twitter vanochtend.

Job en Mel vertellen met een grote glimlach hoe ze pandjes opkopen en die verhuren. "Jullie hebben nu een appartement gekocht in Sneek, dat ook geschikt zou zijn voor starters. Vinden jullie het niet ergens ook een beetje ongemakkelijk dat jullie concurreren met jonge mensen die een huis willen kopen?" vraagt Schimmelpenninck. Maar dat vond Mel totaal niet. "We helpen hier juist mensen mee, die lang op een huurwoning moeten wachten. We halen de woning niet van de markt, hij komt alleen in een ander segment," aldus Mel, die uiteraard de hoofdprijs vraagt aan huur voor haar pandjes.

Schimmelpenninck reageert: "Ik zie jullie glunderen. Dat kan ik me voorstellen. Het lijk zo gemakkelijk te gaan." Job geeft toe: "Ja klopt. Als je arbeid levert dan word je tot wel 50 procent belast. En voor dit soort dingen helemaal niet." Mel lacht: "Daarom is box 3 ook ideaal in Nederland." Schimmelpenninck: "De pretbox." Mel: "Ja, de feestbox noemt iemand hem die wij kennen."

Twitter vond het allemaal wat minder lollig:

Prachtig hoe #sanderendekloof laat zien hoe verziekt het systeem is. https://t.co/zOpDuA8Fyg — Michel Coenen 🇪🇺♻️⚡️💜💉💉💉 (@michelfcoenen) January 28, 2022

‘Eigen huizenbezit en beleggen in woningen past in een trend van #individualisme: het ‘goed voor jezelf regelen’. Dat tast de #solidariteit in de #samenleving aan. Vastgoedbezit is zo niet alleen een financiële scherprechter geworden, maar ook een morele’ #sanderendekloof #raak https://t.co/AVZHsyYfoC — Esmah Lahlah (@a_lahlah) January 28, 2022

#sanderendekloof Mel & Job; het voorbeeld dat het in Nederland inmiddels meer loont om stenen te schuiven dan om een respectabele baan (job: klinisch fysicus) in het ziekenhuis te hebben. Hebzucht loont! — willem brinkman (@wmbrinkman) January 28, 2022

Geweldig, hoe Schimmelpenninck de gekte op de huizenmarkt aan de kaak stelt. Hij laat bv een stel, huisjesmelkers pur sang, trots vertellen hoe zij appartementen opkopen om die met grote winst te verhuren aan starters.

Absurde, oneerlijke praktijken!#sanderendekloof — Metje van Elten (@VanMetje) January 27, 2022

Relevante laatste woorden van Sander Schimmelpenninck. De huisengekte past in het beeld van een -door de kabinetten Rutte- geïndividualiseerde samenleving waarin je het goed voor jezelf regelt maar waar de solidariteit wordt ondermijnd. Dat is het zorgelijke. #sanderendekloof — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) January 27, 2022

Mel en Job zijn vastgoed beleggers en als overtreffende trap zijn geven ze ook nog cursussen van 2000k om mensen te leren om vastgoed belegger te worden. Is het heel stom als ik zeg, dat ik een hekel heb aan Mel en Job? #sanderendekloof — Céline Veronique 🦋 (@celveronique) January 27, 2022

Het verschil is absurd. In het ene fragment zit @SanderSchimmelp met een zorgemedewerker naar de hoge huurprijzen van woningen in Rotterdam te kijken.



En in het volgende zie je dansende mensen die de woningmarkt "een hobby" noemen. #sanderendekloof — Mathijs Strijards (@strijards) January 27, 2022

‘Wij helpen huurders aan een huis’ (door het eerst te kopen) #sanderendekloof pic.twitter.com/DPAGiwRSvE — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) January 27, 2022

En dan dus blijkbaar ook van jezelf denken dat je slim bent en doorzettingsvermogen hebt. Maar het is gewoon profiteren. Leunen in het systeem met een start kapitaal. #sanderendekloof — Claartje Onderwaater (@claartjeo) January 27, 2022