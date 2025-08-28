Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

Door al dat getuur naar schermpjes hebben steeds meer mensen een bril nodig. Het loont dus zeker de moeite om een behandeling te ontwikkelen die eenvoudiger is dan een laseroperatie om het zicht te herstellen. Amerikaanse wetenschappers hebben nu een veelbelovend alternatief bedacht met elektrische stroom.

De techniek heet electromechanical reshaping (EMR) en maakt gebruik van kleine elektrische stroompjes om oogweefsel tijdelijk soepel te maken.

De methode werd eerder al toegepast om konijnenoren van vorm te veranderen en littekens op de huid van varkens te verzachten. Nu probeerden chemicus Michael Hill (Occidental College) en chirurg Brian Wong (UC Irvine School of Medicine) de techniek uit op ogen.

Hoe werkt het?

Het hoornvlies van het oog bestaat grotendeels uit collageen en water. Normaal zijn die vezels stevig met elkaar verbonden, maar een elektrische prikkel verandert de zuurgraad, waardoor het weefsel kortstondig losser wordt en in een andere vorm kan worden gedrukt.

De onderzoekers plaatsten bij hun proeven een speciale platina contactlens op konijnenogen die in een zoutoplossing lagen. Door hier een lichte stroom doorheen te sturen, paste het hoornvlies zich binnen een minuut aan de nieuwe vorm aan, ongeveer net zo snel als bij een LASIK-behandeling.

Bij tien van de twaalf geteste ogen met gesimuleerde bijziendheid lukte het om het hoornvlies zo te vormen dat het licht beter op het netvlies zou vallen. Belangrijk: de cellen in het oog bleven intact en het hoornvlies bleef helder.

De onderzoekers denken dat EMR in de toekomst niet alleen kan helpen tegen bijziendheid, verziendheid en astigmatisme, maar misschien ook bij een troebel, iets dat nu alleen te behandelen is met een transplantatie.

Voorzichtig optimisme

Maar, zo benadrukken de wetenschappers, het onderzoek is nog in een heel vroeg stadium. De volgende stap is testen op levende dieren, gevolgd door langduriger studies om te zien of het effect blijvend is. Daarna zouden pas klinische studies bij mensen kunnen starten.

"Zoals bij elke medische technologie moet je veel testen doorlopen”, zegt Wong. "Maar er zijn patiënten die geen goede kandidaat zijn voor LASIK. Voor hen zou dit een waardevolle aanvulling kunnen zijn.”

Volgens optometrist Maria Walker (Universiteit van Houston) zijn de eerste resultaten veelbelovend. "Ik ben voorzichtig optimistisch”, zegt ze. "Het is interessant dat je geen weefsel verwijdert maar het alleen hervormt, dat maakt het mogelijk goedkoper, misschien zelfs omkeerbaar.”

Als de methode veilig blijkt, kan een elektrisch stroompje in de toekomst dus hetzelfde doen als een laser, maar dan zonder snijden en tegen lagere kosten.