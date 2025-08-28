Oekraïense soldaat kruipt na martelingen uit graf: "Wonder dat hij nog leeft"

Begraven onder lijken en afval en met een doorgesneden keel werd de 33-jarige Oekraïner Vladyslav voor dood achtergelaten door Russische soldaten. Wonder boven wonder wist hij te overleven. Na vijf dagen kruipen bereikte hij zijn kameraden. Zijn stem is hij kwijt, maar doktoren denken dat hij er weer helemaal bovenop komt.

Begin augustus werd het dorp Myrolyubivka in Donetsk zwaar beschoten. Vladyslav en zijn eenheid zochten dekking, maar hij werd gevangengenomen. Er volgden zware martelingen. “Ze brachten hem naar de kelder. Daar lag overal bloed,” vertelt zijn broer. Naast hem zaten zeven andere mannen. “Alle mannen waren verminkt en zaten vastgebonden op hun knieën.”

Gruwelijke martelingen

De martelingen waren gruwelijk. “Ze staken hun ogen uit, sneden hun lippen af, hun geslachtsdelen, hun oren. Ze sneden ook een stuk van Vladyslavs oor af,” zegt de broer tegen de Oekraïense zender Suspilne Dnipro. Uiteindelijk sneed het Russische leger zijn keel door en gooide hem met de anderen in een geïmproviseerd graf. Ze dachten dat hij dood was.

Een nacht lang lag hij tussen de lichamen, tot hij met een gebroken fles zijn touwen doorsneed. Beetje bij beetje kroop hij weg. Zonder eten of drinken overleefde hij door muizenbloed te drinken, vertellen artsen.

Wonder

Zijn vrouw Victoria dacht intussen dat ze hem kwijt was. “En nu, mijn liefste, het is voorbij,” zei hij in zijn laatste video. Toch bleef ze hopen: “Vlad is zo mannelijk, hij is sterk, hij is zo lenig, hij moet zich gewoon ergens verstopt hebben.”

Artsen in Dnipro spreken van een wonder. “Hij begon eruit te kruipen, terwijl hij zijn keel bedekte met de resten van zijn kleren. Bijna vijf dagen lang zat hij zonder water.”

Vladyslav moet nog meerdere operaties ondergaan, maar wil terug naar het front. In zijn notitieboekje schrijft hij: “Die beesten moeten voelen wat ik en de zeven andere jongens hebben gevoeld.”

Bekijk hieronder de Youtube-beelden door Suspilne van Vladyslav in het ziekenhuis van Dnipro: