Seksueel grensoverschrijdend gedrag een grijs gebied? Dat valt wel mee

Na de vedetten van The Voice sneuvelde er vandaag met Marc Overmars opnieuw een bekende naam vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vaak wordt dan gezegd dat het een grijs gebied is van wat wel en niet kan, maar is dat wel zo?

Seksuoloog Nynke Nijman bij RTL Nieuws: "Er zijn situaties waarin het zwart-wit is. We hebben het dan over grensoverschrijdend machtsmisbruik. Denk aan een bericht zoals: als je op mijn avances ingaat, dan zorg ik voor promotie." Ook zomaar een naaktfoto sturen is duidelijk niet geaccepteerd.

Er zijn ook grijstinten: veel hangt af van de machtsverhouding en van eerder gestuurde berichten of gevoerde gesprekken. Maar zo groot is dat grijze gebied niet, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. "We doen allemaal alsof er een raar, grijs vlak is waarvan we niet weten wat het precies is. Maar als je ergens pijn in je buik van krijgt, zegt het al heel veel. Dan kun je ervan uitgaan dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag."

Olfers vervolgt: "Er zijn bepaalde fatsoensnormen waarvan iedereen weet dat het grensoverschrijdend is als je eroverheen gaat. Daar hoort een bedrijf op te acteren. Dat kan variëren van berisping of tijdelijke schorsing tot ontslag."