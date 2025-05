33-jarige man overleden door ongeluk Hattem, twee twintigers vast

HATTEM (ANP) - Het slachtoffer dat in de nacht van zaterdag op zondag overleed door een aanrijding in Hattem was een 33-jarige man uit die Gelderse plaats. Eerder werd al bekend dat de politie twee personen had aangehouden. Het gaat om twee inwoners van Hattem van 23 en 26 jaar, meldt de politie zondagochtend. Zij zitten nog vast.

Het ongeluk gebeurde rond 01.45 uur op de Hessenweg, toen de 33-jarige voetganger werd aangereden door een personenauto. De bestuurder van die auto ontvluchtte de plek van het ongeluk. Later hield de politie de twee verdachten aan na een buurtonderzoek. Wie de auto bestuurde, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. Het onderzoek naar de toedracht en de oorzaak van de aanrijding is nog in volle gang.