Dit is waarom regen zo lekker ruikt

Je haalt eens diep adem: niets zo lekker als de geur na een regenbuitje. Die lucht heeft ook een officiële naam: petrichor.

Petra betekent steen in het oud-Grieks en Ichor was volgens de oude Grieken het bloed van de goden. Het ontstaat doordat regen op droge grond terechtkomt. "De moleculen verantwoordelijk voor deze geur zijn ontstaan door chemische reacties van plantenresten en bacteriën tijdens droog en warm weer”, legt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline uit. "Deze moleculen bevinden zich op de grond en wanneer het regent kunnen ze zich mengen met lucht en komt de geur vrij.” Vooral op zand- en kleigrond is de geur goed te ruiken en met name bij lichte regenbuien.

Maar waarom houden we zo van die geur? "Sommige wetenschappers denken dat dit komt doordat onze voorouders zeer afhankelijk waren van het weer en vooral van regen. Na een periode van droogte ervaarden zij een euforisch gevoel als het regende”, aldus Willemsen.

Wat ook kan is dat de geur van regen doet denken aan de typisch Nederlandse zomerdagen: het is heerlijk weer, je bent lekker buiten en dan valt er plots een verkoelend regenbuitje. Dat vinden we dan juist fijn en daarom genieten we van de geur die het met zich meebrengt.