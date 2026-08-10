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33 naschokken gemeld in Colombia

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 1:54
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BOGOTÁ (ANP) - De Colombiaanse Geologische Dienst heeft maandag na de aardbeving met een kracht van 7.4 33 naschokken gemeld. Dat zegt de zender Caracol Radio.
Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin.
De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen, volgens Colombiaanse media om makkelijker maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening.
De Amerikaanse regering heeft 15,5 miljoen dollar (ruim 13,4 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor onder meer noodopvang en voedsel, schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken op X.
Ook de Europese Unie heeft hulp aangekondigd. De Europese satellietdienst Copernicus wordt al ingezet om te helpen, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X, en er volgt meer hulp.
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