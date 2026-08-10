ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Klinken: tweede keer zilver bij kogelstoten fenomenaal knap

Sport
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 1:52
anp110826002 1
BIRMINGHAM (ANP) - Jorinde van Klinken bereikte in de finale van het kogelstoten bij de EK atletiek in Birmingham precies wat ze voor ogen had: een medaille en een persoonlijk record. De vreugde was groot. "Ik heb helemaal niets negatiefs te vertellen over deze wedstrijd", zei ze na afloop in het Alexander Stadium.
Net als twee jaar geleden op de EK in Rome won Van Klinken zilver en stond ze op het podium naast Europees kampioene Jessica Schilder. "De laatste stoot van Jessica van 20,73 meter was bizar, dat is voor mij niet haalbaar. Maar ik was wel enorm blij met mijn persoonlijke record van 19,64 in mijn eerste stoot."
Van Klinken vond deze medaille veel mooier dan die van twee jaar geleden. "Jessica en ik waren toen verbaasd dat we met hele matige afstanden goud en zilver haalden. Deze keer hebben we allebei ons beste niveau laten zien en voelt het veel meer als verdiende medailles. Bovendien is het fenomenaal knap dat het weer is gelukt om één en twee te worden in een sport waarin het niveau wereldwijd blijft stijgen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading