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33 verdachten 'Overasselt' in 3 dagen voor raadkamer rechtbank

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 16:52
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ARNHEM (ANP) - Deze week komen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. Omdat het om veel mensen gaat, zijn de zaken verspreid over drie dagen, meldt de rechtbank. Drie rechters in de raadkamer beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis met maximaal 90 dagen. Volgens een voorlopige planning gaat het om dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 september.
De beslissingen van de rechters worden de dag na de behandelingen om 10.00 uur gecommuniceerd.
In Overasselt (gemeente Heumen, Gelderland) vond op dinsdag 1 september een nachtelijk schietincident plaats. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen kwam om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. De politie hield daarna 35 verdachten aan.
Inwoners werd gevraagd om binnen te blijven. Overal in het dorp, en ook daarbuiten, is gezocht naar onder meer wapens. Korpschef Janny Knol sprak over ongekend geweld. Burgemeester Joerie Minses noemde het incident "volstrekt onacceptabel".
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