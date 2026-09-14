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Organisatie belooft verbeteringen Formule 1-circuit Madrid

Sport
door anp
maandag, 14 september 2026 om 16:39
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MADRID (ANP) - De organisatie van de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 is bereid om het nieuwe Madring-circuit in Madrid aan te passen, zodat er betere inhaalmogelijkheden komen. Ze reageert hiermee op de kritiek van de coureurs.
Het was de eerste keer dat er op de Madring een race werd gehouden. Kimi Antonelli won de race op het bochtige circuit, dat vooraf als uitdagend en zelfs gevaarlijk werd bestempeld. Dat bleek in de praktijk mee te vallen; coureurs klaagden vooral over het gebrek aan inhaalmogelijkheden.
"Ik begrijp niet hoe iemand naar dit ontwerp kan kijken en dan denkt: geweldig", zei de Brit Lando Norris van McLaren na afloop. Hij stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer recht stuk van te maken.
Directeur Luis García Abad van de organisatie zei op motorsport.com dat de internationale autosportfederatie FIA al aanbevelingen heeft gedaan voor verbeteringen. "We hebben de ruimte, we hebben een locatie, we hebben de faciliteiten, we hebben de capaciteit om het te doen," beloofde hij.
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