Oudste Nederlander overleden

Ebeltje Boekema-Hut uit Zevenhuizen, met 110 jaar de oudste inwoner van Nederland, is zaterdag overleden.

Dat is door een woordvoerder van de familie bevestigd aan RTV Noord. Boekema-Hut laat vier dochters achter, meerdere kleinkinderen, achter- en achter-achterkleinkinderen.'Zaterdagmiddag om vier uur is ze in verzorgingstehuis Vredewold in Leek overleden.

Ebeltje was niet de oudste Nederlander ooit. Die eer is tot op heden voor Hendrikje van Andel-Schipper uit Hoogeveen die 115 jaar werd en in 2005 overleed.

De oudste vrouw van de wereld was Jeanne-Louise Calment uit Frankrijk die 122 jaar werd. Ze overleed in 1997. Momenteel schijnt er in Japan een dame te leven van 118 jaar en 238 dagen. Iets dichterbij, in Frankrijk, leeft een mevrouw van 117 jaar en 198 dagen. De oudste, levende man van dit moment is Bob Meighton uit Engeland. Hij is 112.