‘Agriterroristen’ zorgen voor complete chaos op de weg: “Niemand doet wat”

Woedende boeren zagen bomen om, steken hooibalen in de fik en spuiten stront tegen gemeentehuizen aan. Opgejut door de Farmers Defence Force en de FvD 'gaat de beuk erin' voor de 'dag des doods' en zorgen ze vandaag wederom voor chaos en urenlange files door heel Nederland.

Volgens Gideon van Meijeren van het Forum van Democratie 'moet het hele systeem in elkaar storten, zodat wij de macht kunnen grijpen'. Eerder zei hij al: "De oorlog tegen de boeren is ook onze oorlog."

"Het hele systeem moet in elkaar storten zodat wij de macht kunnen grijpen" schreeuwt #fvd kamerlid/statenlid/raadslid Gideon van Meijeren in Lichtenvoorde. #boerenopstand pic.twitter.com/0fIQ5ZmkMD — dr. Marina (@mmeeuw) June 27, 2022

De voorman van Farmers Defence Force bedreigt het kabinet. Er moet volgens Mark van den Oever 'een mannetje om in de coalitie':

Voorman van Farmers Defence Force maakt zich op "voor de dag des doods" en stuurt, zoals wel vaker, bedreigingen de wereld in: "... er moet één mannetje om in de coalitie ..." #boerenopstand pic.twitter.com/vrbMo8vp8Y — dr. Marina (@mmeeuw) June 28, 2022

Ondertussen staan mensen uren vast in de file. Elout Roeland heeft alle tijd om een interview te geven aan RTL Nieuws op de A28 bij Staphorst: “Ik ben nu ruim vier uur onderweg, maar het staat muur- en muurvast”, vertelt Roeland.

Mensen staan urenlang te wachten in de brandende zon. “Ik zag ambulances rijden, mensen werden onwel. Maar er gebeurt niets. De politie is totaal machteloos.” Roeland is ziedend. “Het is één grote klerezooi, de mensen weten gewoon niet meer wat ze moeten doen. Die agriterroristen zetten de situatie naar hun hand en niemand doet wat.”