Niet langer het paradijs op aarde: waarom niemand meer in Nieuw-Zeeland wil wonen

Nieuw-Zeeland is het op een na ergste land om naar toe te verhuizen volgens onderzoek onder expats.

Netwerkorganisatie voor expats InterNations vroeg 12.000 migranten in 181 landen hoe hun nieuwe woonplaats bevalt op het gebied van onder meer kwaliteit van leven, veiligheid, kosten voor levensonderhoud en integratie.

Voor 52 landen was het aantal respondenten groot genoeg om conclusies te trekken. Nieuw-Zeeland eindigde op plaats 51 en bleef daarmee nog net Koeweit de baas. Australië, dat er naast ligt, eindigde op een negende plek.

Sprookje

Het is opmerkelijk dat Nieuw-Zeeland zo laag staat op deze ranglijst. Over het algemeen wordt het land gezien als een paradijs op aarde met schitterende natuur, een relaxte bevolking en een hoge welvaart. Sommige steden worden als de meest leefbare ter wereld beschouwd.

Maar het blijkt een sprookje: de lonen zijn er laag en het leven duur. Bijna de helft van de ondervraagden zei dat hun inkomen niet genoeg was om comfortabel van te leven. Ter vergelijking: gemiddeld vond 28 procent van alle ondervraagden hun inkomen te laag voor een prettig leven.

Ongelijkheid

Ook vonden relatief veel respondenten dat ze in Nieuw-Zeeland te weinig betaald kregen voor hun werk, misten ze zingeving in hun baan en vonden ze de werkweken te lang. "Het leven is hier te duur vergeleken met de lonen," klinkt het onder meer. Een expat uit India was bezorgd over 'de groeiende kloof tussen rijk en arm'.

De Nieuw-Zeelandse politiek ziet het probleem ook en spreekt van een levenskostencrisis, met stijgende voedsel-, benzine- en woningprijzen. De natuur is het enige waarop het land bovengemiddeld scoorde.

Mexico staat bovenaan de lijst en is de meest geliefde plaats voor expats, onder meer vanwege de lage kosten voor levensonderhoud en de gemakkelijke integratie. Verder maken Indonesië, Taiwan, Portugal en Spanje de top vijf compleet. Nederland staat op een heel gemiddelde 22ste plaats.