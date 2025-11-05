ECONOMIE
3,5 jaar cel voor tenniscoach voor seksueel misbruik pupillen

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 13:15
AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft tennistrainer Dennis van S. (50) 3,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, opgelegd voor seksueel misbruik van twee pupillen. Daarnaast mag hij acht jaar lang zijn beroep niet uitoefenen. De slachtoffers zijn twee broers. Van S. werd in 2022 opgepakt na een aangifte van een van hen. Daarna nam de politie ook contact op met de andere broer.
Van S. is een voormalig proftennisser, die ooit in de top 100 van de wereld stond. Het oudste slachtoffer trok in 2009 in bij Van S. en zijn gezin, om aan spanningen thuis te ontkomen. Het misbruik vond plaats rond trainingen en buitenlandse toernooien. Van S. coachte jaren later ook de tien jaar jongere broer van dit slachtoffer. De ontucht met de jongen vond plaats toen die nog minderjarig was.
"De rechtbank rekent het u zwaar aan dat u misbruik heeft gemaakt van uw positie als tenniscoach. De slachtoffers keken tegen u op, omdat u professioneel tennisser was", zei de rechtbankvoorzitter tegen Van S.
