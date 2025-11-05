ECONOMIE
15 lichamen van Palestijnse gevangenen overgedragen

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 13:02
anp051125114 1
KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - De lichamen van vijftien Palestijnse gevangenen zijn aangekomen in een ziekenhuis in de Gazastrook. Dat betekent dat Israël nu sinds het staakt-het-vuren 285 overleden Palestijnen heeft overgedragen in ruil voor de lichamen van 21 gijzelaars die werden vastgehouden door Hamas.
Bij het staakt-het-vuren dat vorige maand inging, is afgesproken dat Hamas alle levende en overleden gijzelaars zou teruggeven aan Israël. In ruil zouden vijftien Palestijnen per gijzelaar worden vrijgelaten.
Israël wacht nog op de overblijfselen van zeven gijzelaars en klaagt dat het teruggeven daarvan niet snel genoeg gaat. Hamas stelt dat het vinden van die lichamen moeilijk is omdat ze mogelijk zijn bedolven onder het puin van de platgebombardeerde gebouwen.
