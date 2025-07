3500 jaar oude stad ontdekt in Peru

BARRANCA (ANP) - Archeologen hebben in Peru een 3500 jaar oude stad ontdekt die waarschijnlijk functioneerde als handelscentrum. De stad verbond culturen aan de Pacifische kust met de Andes en het Amazonegebied.

Op dronebeelden van de onderzoekers is te zien dat het oude stadscentrum, Peñico, wordt gemarkeerd door een cirkelvormige structuur. Er zijn restanten gevonden van stenen en lemen gebouwen die tot 600 meter boven zeeniveau waren gebouwd.

Peñico ligt in de provincie Barranca in de regio Lima van Peru en werd tussen 1800 en 1500 voor Christus gesticht. Dat was waarschijnlijk vlak nadat de Caral, de oudste beschaving van Amerika, door klimaatverandering was verwoest. Dat maakt Peñico van groot belang, aldus hoofdonderzoeker Ruth Shady. Rond dezelfde tijd bestonden de oude beschavingen van Egypte, India en China.