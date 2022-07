Drie doden door stierenrennen in Spanje: de lugubere traditie met vuurstieren en kaarsvetballen

Het is zomer, het is heet, dus drinken de Spaanse alfamannen en stoere toeristen zich moed in. De tijd om voor de wilde stieren uit te rennen door de Spaanse straten is gekomen. Drie mannen kunnen het niet meer navertellen. Ze zijn deze week aan hun verwondingen bezweken.

Stierenvechten staat op de lijst van het 'immateriële cultureel erfgoed' van Spanje. Ze zijn er maar wat trots op. Alleen in Catalunya, de streek waar Barcelona toebehoort, hebben ze er weinig mee. Het stierenvechtgebeuren vindt plaats in een arena en is aan allemaal traditionele 'regels' gebonden.

De nog extremere versie van dit volksvermaak is het zogenaamde stierenrennen. Tijdens de zomerfeesten in steden en dorpen door heel Spanje worden stieren losgelaten in de straten, waarna jonge mannen voor ze uit rennen.

Er zijn allerlei lugubere varianten, waarbij de 'vuurstieren' met brandende kaarsvetballen of vuurwerk worden behangen voordat ze in paniek door de straten rennen. Soms worden ze op straat doodgestoken door honderden mannen met lansen, zwaarden en speren.

In andere dorpen is het traditie om de slachtpartij in een groot schuimbad plaats te laten vinden. De lokale helden in de provincie Guadalajara zijn zelfs met auto's en motoren in de weer om de dieren het leven zuur te maken.