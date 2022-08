700 mensen slapen buiten in Ter Apel, personeel staakt uit onvrede: ‘Waar doe ik het voor?’

Een triest nieuw record bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. 700 mensen sliepen vannacht noodgedwongen buiten in de open lucht. Tenten worden ondertussen afgepakt wegens veiligheidsprotocollen. Het leidt tot onrust, vechtpartijen en stakend personeel.

Woordvoerder Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) legt de onvrede onder het personeel uit: “Er is gesproken over hoe het verder moet. Dat kun je een werkonderbreking noemen. We zijn er om mensen op te vangen, niet om ze op de stoep te laten staan. Op een zeker moment denk je: ben ik nou hiervoor bij het COA gaan werken?”

Het is al maanden onrustig door de opstoppingen, de beveiliging heeft het erg moeilijk. Er worden dagelijks mensen opgepakt, maar de politie is vaak te laat. Er is een kleine, maar gewelddadige criminele groep 'veiligelanders' die asielzoekers uit oorlogsgebieden beroven en intimideren.

Er zou al langer onvrede heersen onder het personeel. “Er is veel veranderd, van het sporenbeleid van de IND tot de versoberde voorzieningen. Nu zitten we weer met de druk dat we mensen die aankomen niet kunnen opvangen, al maandenlang. Op een zeker moment vraag je je af: waar doe ik het voor?” aldus de COA-woordvoerder.