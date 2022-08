Wat de droogte allemaal heeft blootgelegd: van een Romeins dorp tot dinosporen

In de Zwitserse Alpen is een gecrasht vliegtuig uit 1968 gevonden, in Duitsland kwamen hongerstenen bloot te liggen. Door de extreme droogte zijn er tal van vermiste en onontdekte zaken boven water gekomen.

Zowel voor de politie als voor historici zijn de ontdekkingen interessant. Zo zijn er in de VS diverse vermiste personen gevonden nadat het waterpeil drastisch zakte in Lake Mead in het zuidwesten van het land. Een van hen kon gelinkt worden aan een moord door de maffia in de jaren 50 en 60 in Las Vegas. Een andere heftige vondst zijn de hongerstenen in de Duitse Elbe die verwijzen naar de extreme droogte in de 15de eeuw en de hongersnood die daardoor ontstond.

Maar er is meer gevonden met een grote historische waarde, zoals een Romeins dorp in Spanje en een plaats uit de bronstijd in Irak. In Texas zijn in een opgedroogde rivierbedding zelfs fossielen van dinosaurussporen ontdekt, die naar schatting 113 miljoen jaar oud zijn.

Statistiekwebsite Statista zet de vondsten op een rij.