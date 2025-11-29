ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

36 aanhoudingen bij anti-immigratiedemonstratie in Den Haag

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 18:56
anp291125113 1
DEN HAAG (ANP) - Bij de anti-immigratiedemonstratie in Den Haag zijn zaterdag 36 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het in bezit hebben van wapens zoals steekwapens en zwaar vuurwerk, meldt de politie.
Tijdens de demonstratie liepen zo'n 200 mensen een ronde door het centrum van Den Haag. Daarbij werden ze begeleid door een grote hoeveelheid agenten. Zijstraten van de route waren uit voorzorg afgezet.
Het centrum van Den Haag was door de politie aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waar iedereen mocht worden gefouilleerd. Dat zou tot 22.00 uur duren, maar het gebied is kort na 17.00 uur al vrijgegeven.
Dergelijke betogingen worden aan streng toezicht onderworpen sinds op 20 september een rechtse demonstratie op het Malieveld eindigde met rellen en vernielingen. Ook een op zichzelf rustig verlopen anti-immigratieprotest in Amsterdam op 12 oktober liep uiteindelijk uit op een confrontatie met de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

AA1R6vNq

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading