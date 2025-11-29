Belgische militair dood na oefening met mortieren in Litouwen

VILNIUS (ANP/BELGA) - Een Belgische militair die vrijdag zwaargewond raakte bij een oefening met mortieren in Litouwen, is overleden. Dat zeggen minister van Defensie Theo Francken en legerleider Frederik Vansina, zaterdag in een gezamenlijk persbericht.

De militair van de Belgische artillerie-eenheid bezweek zaterdag aan zijn verwondingen in een ziekenhuis in de Litouwse hoofdstad Vilnius. "Wij betreuren dit ongeval ten zeerste", zo staat in het persbericht. Een intern onderzoek moet de precieze omstandigheden van het incident achterhalen.

Vanwege de Russische agressie in Oekraïne zijn sinds de zomer verschillende Belgische eenheden actief in Litouwen, ter verdediging van de oostflank van de NAVO.