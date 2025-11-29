ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische militair dood na oefening met mortieren in Litouwen

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 18:41
anp291125111 1
VILNIUS (ANP/BELGA) - Een Belgische militair die vrijdag zwaargewond raakte bij een oefening met mortieren in Litouwen, is overleden. Dat zeggen minister van Defensie Theo Francken en legerleider Frederik Vansina, zaterdag in een gezamenlijk persbericht.
De militair van de Belgische artillerie-eenheid bezweek zaterdag aan zijn verwondingen in een ziekenhuis in de Litouwse hoofdstad Vilnius. "Wij betreuren dit ongeval ten zeerste", zo staat in het persbericht. Een intern onderzoek moet de precieze omstandigheden van het incident achterhalen.
Vanwege de Russische agressie in Oekraïne zijn sinds de zomer verschillende Belgische eenheden actief in Litouwen, ter verdediging van de oostflank van de NAVO.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

AA1R6vNq

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading