Te veel herrie: patiënte zet zuurstofapparaat uit van kamergenoot in ziekenhuis

Een 72-jarige patiënte in een ziekenhuis in Mannheim heeft de beademing van haar kamergenoot tot twee keer toe uitgeschakeld. Zij deed dit omdat "het geluid haar irriteerde". De vrouw is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.

Na de eerste keer hadden de verpleegkundigen het de dame duidelijk gemaakt dat die beademing nodig was om haar kamergenoot in leven te houden. Toch schakelde de vrouw later dezelfde avond de stroom van de beademing nog een keer uit. Het slechtoffer moest worden gereanimeerd, maar is nog in leven