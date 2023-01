In Louisiana heb je voortaan een paspoort nodig om porno te kijken

In de staat Louisiana, in het zuiden van de Verenigde Staten, is sinds begin 2023 een nieuwe, opvallende wet van kracht. Pornografische websites moeten daar nu namelijk strikt controleren of bezoekers 18 jaar of ouder zijn. Doen ze dat niet, dan riskeren ze vervolgd te worden.

De controversiële wet, bekend als Act 440, eist dat websites voor volwassenen hun bezoekers screenen met behulp van “redelijke leeftijdsverificatie”. De nieuwe wet is van toepassing op alle websites waarvan de inhoud voor ten minste 33,3% bestaat uit pornografisch materiaal dat “schadelijk is voor minderjarigen”.

De sites mogen de persoongegevens niet opslaan.