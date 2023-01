Nederland in de diepvries van 1985: ijsbrekers op het IJsselmeer, politie op ski’s en een auto op schaatsen

Prachtige beelden van het Polygoonjournaal in de winter van 1985 tonen hoe Nederland voor enkele weken veranderde in een mooi wit winterwonderland.

Sneeuw en ijs veroorzaken in 1985 een hoop problemen voor zo ongeveer alle mogelijkheden voor transport in ons land. Treinen en wissels vriezen dicht, met alle macht worden de vliegtuigen en landingsbanen sneeuw- en ijsvrij gemaakt; er varen zelfs ijsbrekers op het IJsselmeer om een vaarroute vrij te maken tussen dikke ijsschotsen door.

Kamelen, bruine beren en jachtluipaarden trippelen onwennig door de sneeuw in de dierentuin. Arrensleefestijnen met ringsteekwedstrijden, langlaufers in het veld en in de bossen en zelfs een politiepatrouille op ski's komen langs op de historische beelden, die door het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid op het internet zijn gezet.

Extra: mooie beelden van een sneeuwstorm die ons land in 1958 stillegt. “Er moesten weer gloeiende briketten en vlammenwerpers aan te pas komen om de bevroren wissels te ontdooien”, aldus de legendarische nieuwslezer Philip Bloemendal. En ook: “Tal van omfietsers maakten op onzachte wijze met de vaderlandse bodem kennis.”