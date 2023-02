Afgedankte Nederlandse kleding verziekt milieu in Kenia: komt in water, grond en lucht terecht

De kleding die wij weggooien belandt onder meer in Kenia. Daar komt de troep in de grond, de lucht en het water terecht. Het is bovendien ongezond voor de lokale bevolking die de kleding als brandstof gebruikt voor oventjes.

Dat blijkt uit een rapport van de Changing Markets Foundation waar RTL Nieuws over schrijft. Via de Nairobi-rivier belandt het microplastic uit kleding uiteindelijk in de oceaan. Het is 'een afvalstroom onder de radar', aldus de organisatie.

Europeanen komen al lange tijd van hun troep af door het te verschepen naar armere delen van de wereld. Alleen al in 2021 stuurde Europa 900 miljoen kledingstukken naar Kenia. Vanuit Nederland werden er 5,4 miljoen stuks naar het land verscheept.

We denken misschien goed te doen met onze zak van Max, maar de helft van alle kleding is afval. Daarvan wordt een aanzienlijk deel verbrand door bijvoorbeeld pindabranders. Daardoor komen de plasticdeeltjes in de lucht terecht, wat ongezond is voor de mensen daar.

Wat we dus moeten doen? Minder kleding kopen.