Mariëtte Hamer haalt uit naar De Mol: John, het was niet op orde

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft woensdagavond in Op1 hard uitgehaald naar John de Mol. De mediatycoon riep in de uitzending van BOOS, ruim een jaar geleden, vrouwen op zich te melden omdat dat veilig zou zijn. Het rapport van producent ITV, dat woensdag werd gepresenteerd, bewijst volgens Hamer dat De Mol toen niet de waarheid sprak.

"Je deed een oproep aan de vrouwen: ga je melden, want het is op orde", vatte Hamer samen tijdens de talkshow. "Maar het wás niet op orde." Zij snapt dat veel vrouwen die zich in eerste instantie meldden bij Van Doorne, het advocatenkantoor dat voor ITV het onderzoek deed, zich toch niet wilden laten interviewen. "Zij zeiden: we vertrouwen het niet", aldus Hamer.

De regeringscommissaris seksueel wangedrag weet niet goed wat ze met de samenvatting van het onderzoek van ITV aan moet. "Het is geen cultuuronderzoek, want de cultuur bij het bedrijf wordt niet onderzocht", stelt ze. "Het is geen integriteitsonderzoek, het wordt niet duidelijk wie er verantwoordelijk was. Het zweeft er allemaal een beetje tussen." Hamer zet ook haar vraagtekens of alles bij ITV nu wel op orde is, zoals het bedrijf claimt.

Advocatenkantoor Van Doorne concludeerde dat er meerdere gevallen van "ongepast gedrag" hebben plaatsgevonden bij de talentenjacht, maar dat er niks met de meldingen bij leidinggevenden lijkt te zijn gedaan. RTL wil een "stevig gesprek" met het bedrijf gaan voeren, maar wil niet zeggen wat de inzet van dat gesprek moet zijn. De slachtoffers van The Voice of Holland willen dat het verantwoordelijke Nederlandse managementteam van ITV aftreedt na het woensdag verschenen rapport.

ITV wil niet zeggen of het managementteam dit overweegt.