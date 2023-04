Na slecht nieuws bij de gynaecoloog reed hoogzwangere én dronken vrouw fietser het ziekenhuis in

Ze had net gehoord dat haar zwangerschap niet helemaal goed verliep: het kindje groeide onvoldoende. Om dat te verwerken ging een vrouw in Brabant (32) naar de supermarkt om haar favoriete wijn in te slaan. Ze had vanwege de zwangerschap maanden niet gedronken (zeg ze in de rechtbank), dus de drank kwam hard aan.

En toch moest ze haar kind ophalen uit het kinderdagverblijf. En daarvoor moest ze de auto in. Na zeven of acht glazen kroop ze achter het stuur om in Vorstenbosch haar kindje op te halen bij de opvang. Getuigen zagen haar op de heenweg al slingeren en afsnijden, schrijft het Brabants Dagblad.

Bijna in Vorstenbosch hield een man haar nog aan en en wees haar op haar gevaarlijk rijgedrag. Ze besloot haar man te bellen. Hij zou hun dochtertje ophalen. Zij reed weer terug, en op de terugweg schepte ze een fietser. De man belandde met gebroken rugwervels en een kapot bekken vier weken op de intensive care. Hij is nog altijd niet volledig hersteld.

Toch kreeg de vrouw geen gevangenisstraf. Drinken was altijd haar manier geweest om zorgen en pijn weg te duwen. Maar nu niet meer de vrouw aan de rechters. Het ongeluk was een keerpunt geweest en het startpunt om aan zichzelf te werken. Ze had hulp gezocht bij GGZ en verslavingszorg, en al bijna twee jaar geen druppel meer gedronken.

De rechter nam dat zo serieus dat de vrouw een taakstraf kreeg.

PS: de zwangerschap eindigde goed. Ze kreeg nog een dochter en die is nu twee.