3FM kijkt terug op onvergetelijke editie Serious Request

HILVERSUM (ANP) - NPO 3FM kijkt terug op een onvergetelijke editie van Serious Request. "De dj's, de ongelooflijke eindstand en de vele hartverwarmende reacties: ik ben behoorlijk sprakeloos", zegt zendermanager Menno de Boer. Met de inzamelingsactie werd een recordbedrag opgehaald van ruim 18,4 miljoen euro.

"Deze editie vergeten we nooit meer. De sfeer in Den Bosch werkte als een aanstekelijk hartverwarmend vuurtje en heel Nederland heeft z'n hart laten gloeien. Dat voelden we iedere minuut", vervolgt De Boer. "De prachtige muzikale aanvragen, de inspirerende sportambassadeurs van Spieren voor Spieren in combinatie met de open, soms aangrijpende gesprekken met de kinderen met een spierziekte in het Glazen Huis maakten deze week een emotionele achtbaan."

Dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer zaten een week lang opgesloten in het Glazen Huis in Den Bosch. De opbrengst gaat naar Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.