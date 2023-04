Zelfvoorzienend wordt steeds populairder

Zelfvoorzienend leven, ooit beschouwd als een trend voor geitenwollensokkenfiguren, wordt nu gezien als bittere noodzaak vanwege de voortdurend stijgende prijzen. Het omvat activiteiten zoals het bakken van je eigen brood, het oogsten van groenten uit je eigen moestuin en het opwekken van je eigen energie. We spraken met Ivan en Ladinya, die momenteel hun weg naar een zelfvoorzienend leven in België aan het bewandelen zijn.

Met de hoge kosten van verwarming, brandstof, boodschappen en hypotheekbetalingen, wordt het steeds moeilijker voor veel mensen om de eindjes aan elkaar te knopen. Vooral de stijgende prijzen van gas en graan raken consumenten hard. Eerder deelde we al het verontrustende bericht dat de inflatie als maar toeneemt en eten en drinken fors duurder wordt. Zie het bericht hier

Ivan en Ladinya zijn daarom vastbesloten om een onafhankelijk leven te leiden en werken hard om hun doel te bereiken.

Wat is zelfvoorzienend leven?

Zelfvoorzienend leven betekent dat je in staat bent om in je eigen behoeften te voorzien zonder afhankelijk te zijn van externe bronnen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld je eigen voedsel verbouwt, je eigen water zuivert en je eigen energie opwekt. Mensen die streven naar een zelfvoorzienend leven proberen zo min mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk te recyclen. Het is een levenswijze die steeds meer aandacht krijgt, omdat het zorgt voor meer duurzaamheid en minder afhankelijkheid van de commerciële industrieën.

Huidige uitdaging

Ivan en zijn vrouw Ladinya zijn verhuisd naar België waar zij een huis met een grote tuin hebben gekocht om hun zelfvoorzienende droom waar te maken. Het vinden van dit huis was een lange zoektocht, maar in de tussentijd hebben zij niet stil gezeten. Om zoveel mogelijk te leren hebben zij veel uitgeprobeerd en dit hebben zij gedeeld op hun website Doepserleven, zodat zij ook andere mensen kunnen helpen met dezelfde droom.

Onafhankelijkheid is hun grootste drijfveer. "De onzekerheid in de wereld en stijgende prijzen hebben ons des te harder aan het werk gezet om deze droom waar te maken en zoveel mogelijk informatie te vergaren", zegt Ivan. "Een belangrijk onderdeel, voor ons althans, van zelfvoorzienend leven is ook financiële onafhankelijkheid. We hebben nu eenmaal geld nodig om te leven, hoe dan ook."

Ze zijn pas een paar maanden verhuisd, maar hebben al veel gedaan. Zo hebben ze zonnepanelen, een thuisaccu, een kippenren gemaakt met kippen en eenden, vaste eetbare planten geplant en zijn ze bezig met een filtersysteem voor grijswater. De moestuin zullen ze jaarlijks uitbreiden, terwijl de kippen compost voor hen maken. Voor in de tuin willen ze zich focussen op vaste eetbare bomen en planten, achter door komt de moestuin en langs de rand zal mais en zonnebloem staan, voer voor de dieren. Het gedeelte wat zij nog niet gebruiken zullen ze de eerste jaren gebruiken om hooi op te kweken.

Ivan en Ladinya leren veel van de community om hen heen. Facebook, Instagram en YouTube zijn erg leerzaam, hier delen ze sinds de verhuizing hun avonturen ook op. Verder zeggen ze ook dat ze veel gewoon uitproberen en gaande weg leren. Ze hebben als tip om niet te veel hooi op de vork te nemen en klein te beginnen. "Als we in één keer een gigantische moestuin zouden aanleggen kan het zijn dat alles mislukt door voor ons onbekende plagen of complicaties. Door klein te beginnen raak je niet snel ontmoedigd en kun je het per project aanpakken, zo blijft het leuk", aldus Ladinya.

Zelfvoorzienend leven is niet alleen duurzamer, het is ook financieel aantrekkelijk en geeft een gevoel van onafhankelijkheid. Het is dan ook niet gek dat steeds meer mensen deze levensstijl willen nastreven.