Eindhovense IS-aanhanger (16) gepakt voor ‘serieuze gesprekken’ over aanslag in Brussel

Een jonge Eindhovenaar (16) is opgepakt omdat hij contact zou hebben met IS-aanhangers om plannen te smeden voor een aanslag. Hij werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog vast. Dinsdag werd hiervoor ook een negentienjarige jongen in Deventer aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na vragen van het Eindhovens Dagblad.

De jongen zou op Telegram met de Deventenaar en een verdachte uit België hebben gesproken over het plannen van aanslagen. Het waren ‘serieuze gesprekken’, aldus een OM-woordvoerster in het AD ,,We verdenken hem van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.”