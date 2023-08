Grote zorgen over kwaliteit 1300 kinderdagverblijven en bso’s

Over een groot aantal kinderdagverblijven en bso's bestaan bij de toezichthoudende GGD’s serieuze zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD na diverse recente incidenten in de kinderopvang, waarbij ook twee kinderen overleden.

Doorgaans loopt het met een sisser af als er iets gebeurt of als kinderen weglopen. Neem het 3-jarige jongetje dat 13 februari de benen nam bij Happy Kids te Weert. Hij werd vrijwel meteen door een oplettende wijkbewoner in de kraag gevat en was acht minuten later weer terug. Toch zijn ernstige incidenten als deze geen toeval, vermoedt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), dat duizend aanbieders vertegenwoordigt. "Je kunt het nooit één op één relateren, maar weglopen is best heftig", zegt directeur Emmeline Bijlsma. "In een normale situatie, waarbij de kwaliteit hoog is, gebeurt zoiets niet op een kinderdagverblijf of bso."

BK wijst op de grote personeelstekorten in de sector. Liefst een derde van de crèches en buitenschoolse opvanglocaties (bso) zit dringend om pedagogische medewerkers verlegen, blijkt uit een recente peiling. In totaal zijn er minstens zevenduizend medewerkers te weinig.