Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

Je stapt schoon uit de douche, dus je handdoek blijft ook schoon. Dat denken veel mensen. Ruim een derde gebruikte zijn handdoek in een peiling uit 2022 vijf keer of vaker voordat hij in de was ging. Toch is een vochtige handdoek in een warme badkamer een prima plek voor bacteriën.

De vuistregel: na drie keer

Microbiologen houden een eenvoudige regel aan: na een keer of drie afdrogen gaat de badhanddoek in de was. Douche je elke dag, dan is dat dus twee keer per week.

Dat klinkt streng, maar bij het afdrogen blijven huidschilfers, zeepresten en bacteriën achter. In een vochtige stof delen bacteriën zich onder gunstige omstandigheden ongeveer elke 15 tot 20 minuten. Na een dag aan het haakje zit er dus veel meer op dan na het douchen.

“Als je handdoek gaat stinken, ben je eigenlijk al te laat.”

Drogen is belangrijker dan je denkt

Hoe vaak je wast, is maar de helft van het verhaal. Bacteriën en schimmels hebben vocht nodig. Een handdoek die snel droogt, blijft dus langer fris.

Hang hem breed uitgevouwen op, liefst over een rek of de verwarming, niet in een prop aan een haakje.

Gooi een natte handdoek niet dagenlang in de wasmand.

Haal de handdoeken direct na het wassen uit de trommel.

Op 60 graden, niet op 40

Op 40 graden wordt een handdoek schoon. Maar om bacteriën en schimmels te doden, is minimaal 60 graden nodig. Gebruik het katoenprogramma en kijk altijd even op het waslabel.

Heter hoeft niet. Op 90 graden slijten de vezels sneller en wordt de handdoek minder lang zacht.

Laat de wasverzachter staan. Die legt een laagje op de vezels, waardoor een handdoek tot 30 procent minder water opneemt. Je hebt dan een zachte handdoek die slecht droogt. En een vaste was op 60 graden houdt de wasmachine zelf ook fris.

Voor deze doeken geldt: elke dag

De badhanddoek mag een paar dagen mee, maar sommige doeken niet.

Theedoek, vaatdoek en keukenhanddoek: elke dag een schone, en wassen op 60 graden. Ze komen in aanraking met etensresten en blijven vaak nat.

Handdoek bij de wastafel of het toilet: daar drogen meer mensen hun handen aan af. Verschoon hem vaker, zeker als er bezoek is geweest.

Bij ziekte in huis: droog je handen met papier of keukenrol. Gebruik je toch een stoffen handdoek, doe hem dan elke dag in de was.

“Je handdoek delen met een huisgenoot die buikgriep heeft, is vragen om problemen.”

Deel hem liever niet

Bacteriën kunnen via handdoeken van de ene naar de andere gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stafylokok, een bacterie die huidinfecties kan veroorzaken. Heeft iemand een huidinfectie, voetschimmel of buikgriep, dan gebruikt iedereen zijn eigen handdoek.

En nieuwe handdoeken? Was die eerst één keer voordat je ze gebruikt. Daarna nemen ze beter vocht op.

Handdoekregels op een rij

Badhanddoek: na een keer of drie in de was

Theedoek, vaatdoek, keukenhanddoek: elke dag

Temperatuur: 60 graden, katoenprogramma

Geen wasverzachter

Tussendoor: breed uitgevouwen laten drogen

Bij ziekte: iedereen een eigen handdoek, of papier

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