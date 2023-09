Nachtmerrie voor jong gezin in Werkendam: Hoekwoning wordt opgevreten door zwammen

Mylène, Willem en hun drie kinderen van nul tot zes jaar oud wonen al meer dan twee jaar in het Brabantse Werkendam. Kort geleden werd echter ontdekt dat hun huis van onder tot boven is geïnfecteerd door een reusachtige kelderzwam.

De schimmeldraden zuigen alle vocht uit het hout en veranderen zodoende de houten balken in de muren en het plafond in stof. De kosten om de kelderzwam te verwijderen en de boel op te knappen worden geraamd op minstens anderhalve ton; een financieel drama dat het gezin nergens op kan verhalen.

De volledige benedenverdieping staat in de steigers. Ondertussen leeft het hele gezin op de eerste verdieping. "In onze slaapkamer hebben we een bank, koelkast en tv neergezet en een van de kinderen slaapt hier op een luchtbedje. Dit is niet wat je wil voor je kinderen", zegt een verslagen Mylène tegen Omroep Brabant. "We hebben al zoveel gehuild dat de tranen bijna op zijn door de uitzichtloze situatie", vertelt vader Willem.

Enorme operatie

"De kelderzwam kwam aan het licht toen we een paar weken geleden een nieuwe vloer wilde leggen. De zwam heeft al het hout tot aan het dak aangevreten en daardoor dreigt de vloer van de verdieping in te storten", legt Willem uit. Eerst moet al het hout uit de woning, dan wordt de zwam weggebrand en ook met gas vernietigd. Daarna moet alles weer opnieuw opgebouwd worden.

"Het gaat zeker 150.000 euro kosten en dat kunnen we nergens verhalen. Verzekering, gemeente en de vorige eigenaar zeggen: 'Zoek het maar uit'. We komen 149.000 euro te kort op onze spaarrekening. Ik lach erom, maar ik jank van binnen”, aldus de onfortuinlijke huiseigenaar. Volgens het koopcontract kunnen zwammen, boktor en eventuele verzakkingen niet als verborgen gebreken kunnen worden gezien, omdat het een heel oud huisje is.

Crowdfundingsactie

Ook bij Vereniging Eigen Huis vinden ze geen gehoor. Geen onderdak, geen materiaal, geen financiële vergoeding. Een vriendin van de familie heeft een crowdfundingsactie opgezet om het gezin te helpen. Hierop is al meer dan 31.500 euro binnengekomen.