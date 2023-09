Neem geen stenen mee uit Turkije: “Ik zit hier nu vast, te wachten op mijn proces”

Een Belgisch koppel uit Deurne is uit de rij gepikt op het vliegveld van Antalya vanwege drie opgeraapte stenen die ze in de ruimbagage hadden meegenomen. Kim en Warre mogen Turkije niet uit en wachten nu op hun proces.

Aquarium opfleuren

De twintigers worden verdacht van smokkel van archeologische artefacten, maar zeggen de stenen bij de watervallen van Manavgat te hebben opgeraapt om hun aquarium thuis mee op te fleuren, zoals ze wel vaker doen op vakanties. Ze stellen niet eens in de buurt van een museum te zijn geweest.

Na een korte trip van vijf dagen wilden ze zaterdag het vliegtuig weer terug naar België nemen. “We hadden maar één gezamenlijke koffer bij ons”, vertelt Kim vanuit Turkije tegen HLN. “We werden uit de rij gehaald, omdat er iets mis was met die koffer.”

Museumstuk of doodgewone steen?

Het blijkt om twee kleinere driehoekige stenen en een zandkleurige steen zo groot als een hand te gaan, waar iemand klaarblijkelijk een bloemetje in heeft gekerfd. De Turkse douane denkt dat de grote steen uit een museum komt, maar volgens de Belgen hebben ze het op een stuk braakliggend terrein opgeraapt.

“Tijdens hun verblijf hadden ze in volle onschuld een steen opgeraapt die ze mooi vonden om in hun aquarium te plaatsen”, vertelt iemand uit hun omgeving. Ze mochten daardoor niet op het vliegtuig stappen. “Ze hebben op de luchthaven in de cel op een stoel moeten wachten om naar de rechtbank gebracht te worden. Ook daar hebben ze uren moeten wachten.” De twee zijn nu weer vrij, maar hebben hun geld en identiteitspapieren moeten inleveren.

“Ik moet wachten op mijn proces”

Kim zegt dat ze 'verantwoordelijk wordt gesteld voor de smokkel van archeologische stenen'. “Ik moet wachten in Antalya en mag geen vlucht naar huis nemen. Ik moet wachten op mijn proces.” Het is onduidelijk hoelang zij en Warre nu nog in Turkije moeten blijven. Ze krijgen van de lokale instanties tot op heden ook geen verdere uitleg over hun situatie.