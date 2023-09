Chemours/DuPont aansprakelijk voor PFAS-schade eind vorige eeuw

Chemiebedrijf Chemours (en voorheen DuPont) in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-uitstoot tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998. De rechtbank in Rotterdam oordeelde woensdag dat DuPont voor juli 1984 nog handelde volgens de vergunning. Na die tijd veranderde dat en had DuPont en vervolgens Chemours de gemeenten in de omgeving beter moeten inlichten.

Vier gemeenten - Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en de gemeente Molenlanden - hadden de zaak aangespannen tegen het bedrijf. Volgens de gemeenten wist Chemours, en voorganger DuPont, al veel langer van de gevaren van PFAS. De rechtbank gaat nu nog oordelen of de uitstoot van verschillende varianten PFAS ook onrechtmatig was na 1998.

PFAS zijn poly- en perfluoralkylstoffen, chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu en die in verband worden gebracht met onder meer een verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.