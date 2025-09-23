ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beleef de bronst: Zo kun je de burlende herten zelf meemaken

Klimaat, natuur en milieu
door Peter Janssen
dinsdag, 23 september 2025 om 11:55
anp 150517870
Aan het einde van de zomer gaat het edelhert op zoek naar de liefde. De mannetjes laten in deze periode hun fascinerende lokroep horen: het burlen. Ook kletteren de testosteronbommen hun geweien soms tegen elkaar in hun strijd om de gunsten van een hinde.
Al dit natuurgeweld vindt op dit moment plaats op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Bij Staatsbosbeheer kun je je opgeven voor een excursie met een boswachter om dit bijzondere verschijnsel mee te maken. Je gaat dan in de vroege ochtend of 's avonds op pad, wanneer het donker is, en hoort de burlende edelherten en het gekletter van de geweien. Mogelijk spot je zelfs met eigen ogen burlende of vechtende edelherten!
De bronst duurt tot ongeveer half oktober. Er zijn reguliere excursies, fotosafari's en een exclusieve bronsttocht vanuit de ecokar te boeken in de uitgestrekte Oostvaardersplassen. De bronst op de Veluwe beleef je tijdens een stevige wandeling met gids. Vooral voor of na een koude nacht gaan de machtige dieren flink los. Vergeet geen verrekijker mee te nemen.
Bron: Staatsbosbeheer

Lees ook

Waarom je op de Veluwe nu veel minder herten ziet dan vroegerWaarom je op de Veluwe nu veel minder herten ziet dan vroeger
Berlusconi moest kotsen achter een boom, toen hij van Poetin herten moest jagenBerlusconi moest kotsen achter een boom, toen hij van Poetin herten moest jagen
Damherten in duinen na jaren afschot op gewenste populatieDamherten in duinen na jaren afschot op gewenste populatie
Tientallen nachtelijke hertengluurders op de bon: “Aan waarschuwen doen we niet”Tientallen nachtelijke hertengluurders op de bon: “Aan waarschuwen doen we niet”
Oog in oog met een bronstig wild zwijn? Dit is wat je moet doenOog in oog met een bronstig wild zwijn? Dit is wat je moet doen
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading