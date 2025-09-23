Beleef de bronst: Zo kun je de burlende herten zelf meemaken

Aan het einde van de zomer gaat het edelhert op zoek naar de liefde. De mannetjes laten in deze periode hun fascinerende lokroep horen: het burlen. Ook kletteren de testosteronbommen hun geweien soms tegen elkaar in hun strijd om de gunsten van een hinde.

Al dit natuurgeweld vindt op dit moment plaats op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Bij Staatsbosbeheer kun je je opgeven voor een excursie met een boswachter om dit bijzondere verschijnsel mee te maken. Je gaat dan in de vroege ochtend of 's avonds op pad, wanneer het donker is, en hoort de burlende edelherten en het gekletter van de geweien. Mogelijk spot je zelfs met eigen ogen burlende of vechtende edelherten!

De bronst duurt tot ongeveer half oktober. Er zijn reguliere excursies, fotosafari's en een exclusieve bronsttocht vanuit de ecokar te boeken in de uitgestrekte Oostvaardersplassen. De bronst op de Veluwe beleef je tijdens een stevige wandeling met gids. Vooral voor of na een koude nacht gaan de machtige dieren flink los. Vergeet geen verrekijker mee te nemen.