‘Marlous was doodsbang voor buurman Fouad’

Vriendinnen van de 39-jarige Marlous, die gisteren in Rotterdam is doodgeschoten, vertellen in De Telegraaf dat zij doodsbang was voor de vermeende dader Fouad L.

"Er lagen al veel meldingen over deze man bij de verhuurder en bij de politie over het martelen van dieren. Marlous was doodsbang voor die man. Iedereen was bang voor hem”, vertelt een van hen.

Fouad deed allerlei sadistische dingen met dieren in zijn tuin, vertellen de vriendinnen en buurvrouwen van Marlous. Hij hing duiven en konijnen op met een touw en schoot ze dood met een kruisboog. "Het was gruwelijk. Daarna begroef hij ze.”

Marlous sprak Fouad daarop aan en maakte melding van zware dierenmishandeling. "Hij stak zijn puppy met een mes. En het beestje werd geschopt en geslagen.”

In 2021 werd de man veroordeeld voor dierenmishandeling. "De moord op Marlous was wraak”, denkt bovenbuurvrouw Magda. "Omdat ze ál die meldingen deed over dierenmishandeling.”

De buurvrouw noemt Fouad 'eng'. "Als we over hem spraken, waren we altijd aan het fluisteren. We wilden hem weg hebben uit de straat. Iedereen was bang voor die man.”