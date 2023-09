Godsdienstwaanzinnige vrouw (81) vertrapt honderden Asjera-poppen bij kunstproject in Maarssen

De 81-jarige Harriët uit Enschede heeft een ravage aangericht bij het Bijbels Museum in Maarssen. Ze reisde uren in de trein, kocht keurig een kaartje voor de expositie Exodus, en trapte daarna met voorbedachte rade honderden Asjera-beeldjes kapot.

Beeldenstorm

De diepgelovige vrouw werkte in het verleden als zendeling in het Midden-Oosten. Ze wilde 'een daad stellen' met betrekking tot de 'godslasterlijke afgodsbeeldjes' en ontketende daarom een ware beeldenstorm op de buitenplaats van het Utrechtse museum. De politie arresteerde haar en ze bracht een paar uur in een cel door, vertelt ze aan het Nederlands Dagblad.

“Mijn zus van 88 logeerde afgelopen donderdag bij me. Ze vertelde mij over de tentoonstelling met Asjerabeeldjes van het Bijbels Museum, in Doornburgh bij Maarssen. Via internet zag ik de foto’s. Schokkend vonden we het”, aldus de fundamentalistisch christelijke vrouw. “Doordat elke bezoeker een beeldje mee naar huis mocht nemen, draagt het museum actief bij aan de verspreiding van afgodsbeeldjes”, legt Harriët uit. Ze vindt zichzelf normaal gesproken een 'uitermate loyaal gezagsgetrouw mens. Ze ’hoopt’ op een rechtszaak en zegt ’alle consequenties’ te aanvaarden.

'Gebrek aan tolerantie en mensenliefde'

De Asjera-poppetjes maken door uit van een kunstproject van Marieke Ploeg en stellen een vrouwelijke verschijningsvorm van God uit. “Het wordt ingewikkeld als je Godsbeeld zo vast staat, dat het niet door een andere visie mag worden bevraagd. Dat is verdrietig, zeker in een samenleving met een grote culturele en religieuze diversiteit. Tolerantie en mensenliefde zijn daarin essentieel”, zegt directeur Carolien Croon van het Bijbels Museum tegen het ND.